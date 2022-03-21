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Братья Суркисы покинули Украину 26 февраля с 17 миллионами долларов
Пересекли границу на двух машинах
Братья Суркисы покинули Украину 26 февраля, сообщает Украинская Правда. Народный депутат и владелец "Динамо" увезли ещё несколько человек, а также 17 миллионов долларов без декларирования.
Сообщается, что братья между 22:40 и 23:00 покинули Украину через границу с Венгрией на двух машинах.
Игорь выехал на бронированном Maybach S650 з Ольгой Романовой (гражданка РФ), Суркисом Вячеславом та Суркис Яной. Автомобиль оценивается в 20,5 миллионов гривен.
Григорий Суркис выехал на Mercedez-Benz ML-500. Стоимость такого автомобиля больше 2,8 млн гривен. Його пасажирами были Кулешов Никита , Кострыкина Зоя, Алексей Борисов і Шевчук Дана.
Выезд фиксировали те же пограничники, которые регистрировали выезд жены соратника бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова Анастасии Котвицкой. Она могла вывезти более 30 миллионов долларов наличными без декларирования.
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