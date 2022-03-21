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УЕФА продлила сроки регистрации футболистов из Украины для Лиги чемпионов
Клубы смогут регистрировать игроков до 1 апреля
Фото: uefa.com
УЕФА продлила допустимые сроки регистрации футболистов из Украины и россии для участия в еврокубках, сообщает сайт организации. До 1 апреля можно будет внести в заявку до 2-х футболистов.
То же самое касается и женских футбольных команд, но в их случае крайним сроком будет 7 апреля.
Решение основывается на временном изменении правил ФИФА, которые позволяют футболистам из Украины и россии покинуть свои клубы без окончательного разрыва контракта.
Напомним, что эти изменения будут в силе до конца сезона.
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