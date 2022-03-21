УЕФА продлила сроки регистрации футболистов из Украины для Лиги чемпионов

УЕФА продлила допустимые сроки регистрации футболистов из Украины и россии для участия в еврокубках, сообщает сайт организации. До 1 апреля можно будет внести в заявку до 2-х футболистов.

То же самое касается и женских футбольных команд, но в их случае крайним сроком будет 7 апреля.

Решение основывается на временном изменении правил ФИФА, которые позволяют футболистам из Украины и россии покинуть свои клубы без окончательного разрыва контракта.

Напомним, что эти изменения будут в силе до конца сезона.