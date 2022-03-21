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УЕФА продлила сроки регистрации футболистов из Украины для Лиги чемпионов

Премьер-лига
(2 голосов)

Клубы смогут регистрировать игроков до 1 апреля

УЕФА продлила сроки регистрации футболистов из Украины для Лиги чемпионов

Фото: uefa.com

Новина українською

УЕФА продлила допустимые сроки регистрации футболистов из Украины и россии для участия в еврокубках, сообщает сайт организации. До 1 апреля можно будет внести в заявку до 2-х футболистов.

То же самое касается и женских футбольных команд, но в их случае крайним сроком будет 7 апреля.

Решение основывается на временном изменении правил ФИФА, которые позволяют футболистам из Украины и россии покинуть свои клубы без окончательного разрыва контракта.

Напомним, что эти изменения будут в силе до конца сезона.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов война с Россией
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Источник:
uefa.com

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