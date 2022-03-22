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Зимний новичок Шахтера интересен французскому клубу

Премьер-лига
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Бразилец не сыграл за "горняков" ни одного официального матча

Зимний новичок Шахтера интересен французскому клубу

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

25-летний вингер "Шахтера" Давид Нерес может перебраться в чемпионат Франции.

Как сообщает Footmercato, интерес к бразильцу проявляет французский "Лион", который не слишком удачно проводит нынешний сезон. Источник напоминает, что "ткачи" были одним из конкурентов горняков за игрока в начале трансферного окна, но проиграли украинскому гранду.

В данный момент стороны не обсуждали потенциальный трансфер Нереса, но источник отмечает, что переезд во Францию видится для вингера интересной возможностью.

Ранее ФИФА разрешила временно подыскать себе новые клубы из-за войны, развязанной российской армии против Украины.

Отметим, что "Шахтер" приобрел Нереса у "Аякса" в январе за 12 миллионов евро. Контракт игрока с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Читайте такжеНерес отказался переходить в бразильский клуб

"Лион" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 42 очка в 29 матчах.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
Footmercato

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