Зимний новичок Шахтера интересен французскому клубу

25-летний вингер "Шахтера" Давид Нерес может перебраться в чемпионат Франции.

Как сообщает Footmercato, интерес к бразильцу проявляет французский "Лион", который не слишком удачно проводит нынешний сезон. Источник напоминает, что "ткачи" были одним из конкурентов горняков за игрока в начале трансферного окна, но проиграли украинскому гранду.

В данный момент стороны не обсуждали потенциальный трансфер Нереса, но источник отмечает, что переезд во Францию видится для вингера интересной возможностью.

Ранее ФИФА разрешила временно подыскать себе новые клубы из-за войны, развязанной российской армии против Украины.

Отметим, что "Шахтер" приобрел Нереса у "Аякса" в январе за 12 миллионов евро. Контракт игрока с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

Читайте также Нерес отказался переходить в бразильский клуб

"Лион" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 42 очка в 29 матчах.