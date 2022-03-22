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Зимний новичок Шахтера интересен французскому клубу
Бразилец не сыграл за "горняков" ни одного официального матча
Фото: ФК Шахтер
25-летний вингер "Шахтера" Давид Нерес может перебраться в чемпионат Франции.
Как сообщает Footmercato, интерес к бразильцу проявляет французский "Лион", который не слишком удачно проводит нынешний сезон. Источник напоминает, что "ткачи" были одним из конкурентов горняков за игрока в начале трансферного окна, но проиграли украинскому гранду.
В данный момент стороны не обсуждали потенциальный трансфер Нереса, но источник отмечает, что переезд во Францию видится для вингера интересной возможностью.
Ранее ФИФА разрешила временно подыскать себе новые клубы из-за войны, развязанной российской армии против Украины.
Отметим, что "Шахтер" приобрел Нереса у "Аякса" в январе за 12 миллионов евро. Контракт игрока с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.
"Лион" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 42 очка в 29 матчах.
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