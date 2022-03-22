Черноморец отпустил хавбека к одному из лидеров чемпионата Литвы

27-летний полузащитник "Черноморца" Вандерсон присоединился к литовскому футбольному клубу - "Паневежис".

Бразилец будет выступать за новую команду до конца этого сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Вандерсон перешел в "Черноморец" этой зимой, однако так и не успел дебютировать за одесский клуб в официальном матче.

"Когда я получил предложение из "Паневежиса", то был счастлив и мотивирован. Я знаю, что это хороший клуб, и я пришел сюда, чтобы помочь вам достичь ваших целей.

Я хорошо подготовлен физически, поскольку у меня было напряженное межсезонье с предыдущей командой. Мои цели – провести хороший сезон и побеждать", – цитирует Вандерсона пресс-служба литовского клубу.