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Черноморец отпустил хавбека к одному из лидеров чемпионата Литвы

Премьер-лига
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Бразилец будет играть в аренде до конца сезона

Черноморец отпустил хавбека к одному из лидеров чемпионата Литвы

Фото: fk-panevezys.lt

Новина українською

27-летний полузащитник "Черноморца" Вандерсон присоединился к литовскому футбольному клубу - "Паневежис".

Бразилец будет выступать за новую команду до конца этого сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Вандерсон перешел в "Черноморец" этой зимой, однако так и не успел дебютировать за одесский клуб в официальном матче.

"Когда я получил предложение из "Паневежиса", то был счастлив и мотивирован. Я знаю, что это хороший клуб, и я пришел сюда, чтобы помочь вам достичь ваших целей.

Я хорошо подготовлен физически, поскольку у меня было напряженное межсезонье с предыдущей командой. Мои цели – провести хороший сезон и побеждать", – цитирует Вандерсона пресс-служба литовского клубу.

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"Паневежис" занимает 2-е место в таблице чемпионата Литвы, набрав 10 очков в 4 матчах.

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В статье: Черноморец (Одесса) Вандерсон
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Источник:
ФК Паневежис

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