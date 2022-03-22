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Черноморец отпустил хавбека к одному из лидеров чемпионата Литвы
Бразилец будет играть в аренде до конца сезона
Фото: fk-panevezys.lt
27-летний полузащитник "Черноморца" Вандерсон присоединился к литовскому футбольному клубу - "Паневежис".
Бразилец будет выступать за новую команду до конца этого сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Вандерсон перешел в "Черноморец" этой зимой, однако так и не успел дебютировать за одесский клуб в официальном матче.
"Когда я получил предложение из "Паневежиса", то был счастлив и мотивирован. Я знаю, что это хороший клуб, и я пришел сюда, чтобы помочь вам достичь ваших целей.
Я хорошо подготовлен физически, поскольку у меня было напряженное межсезонье с предыдущей командой. Мои цели – провести хороший сезон и побеждать", – цитирует Вандерсона пресс-служба литовского клубу.
"Паневежис" занимает 2-е место в таблице чемпионата Литвы, набрав 10 очков в 4 матчах.
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