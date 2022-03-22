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Один из ассистентов Де Дзерби анонсировал уход из Шахтера
Тренер планирует начать самостоятельную тренерскую карьеру
Фото: ФК Шахтер Донецк
Тренер донецкого "Шахтера" Паоло Бьянко сообщил, что собирается покинуть тренерский штаб Роберто Де Дзерби в конце сезона и начать самостоятельную карьеру.
"Роберто всегда знал, что я хочу тренировать. В октябре 2019 года, когда он попросил меня сотрудничать, я ответил согласием. Это были два с половиной захватывающих года между "Сассуоло" и "Шахтером", я многому научился и всегда буду благодарить его.
Мы хотели бы продолжать работать вместе, но у меня есть свои цели и амбиции, он знает об этом, я уже сообщил ему, что в конце этого сезона я ухожу. Если бы у меня был шанс, то я бы также хотел поехать за границу", - сказал Бьянко.
Напомним, 44-летний специалист присоединился к команде Де Дзерби еще в "Сассуоло", а затем переехал вместе с ним в "Шахтер". В украинском клубе Паоло является тренером по технике.
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