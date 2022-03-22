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Ингулец отдал в аренду 26-летнего вингера норвежскому клубу

Премьер-лига
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Клуб был заинтересован в услугах футболиста еще зимой

Ингулец отдал в аренду 26-летнего вингера норвежскому клубу

Фото: ФК Йерв

Новина українською

26-летний нидерландский вингер "Ингульца" Родни Антви подписал контракт с норвежским клубом "Йерв".

В новой команде футболист будет играть на правах аренды, рассчитанной й до 30 июня.

Пресс-служба норвежцев сообщает, что клуб был заинтересован в подписании Антви еще зимой, но тогда нидерландец с ганскими корнями предпочел перебраться в украинский клуб. Однако, из-за начала полномасштабной войны рф против Украины, Родни начал искал другие варианты карьеры, вернувшись к предложению "Йерва".

Антви перебрался в стан "Ингульца" в январе, подписав контракт на правах свободного агента.

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В статье: Ингулец (Петрово) родни
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Источник:
ФК Йерв

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