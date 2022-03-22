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Ингулец отдал в аренду 26-летнего вингера норвежскому клубу
Клуб был заинтересован в услугах футболиста еще зимой
Фото: ФК Йерв
26-летний нидерландский вингер "Ингульца" Родни Антви подписал контракт с норвежским клубом "Йерв".
В новой команде футболист будет играть на правах аренды, рассчитанной й до 30 июня.
Пресс-служба норвежцев сообщает, что клуб был заинтересован в подписании Антви еще зимой, но тогда нидерландец с ганскими корнями предпочел перебраться в украинский клуб. Однако, из-за начала полномасштабной войны рф против Украины, Родни начал искал другие варианты карьеры, вернувшись к предложению "Йерва".
Антви перебрался в стан "Ингульца" в январе, подписав контракт на правах свободного агента.
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