Ингулец отдал в аренду 26-летнего вингера норвежскому клубу

26-летний нидерландский вингер "Ингульца" Родни Антви подписал контракт с норвежским клубом "Йерв".

В новой команде футболист будет играть на правах аренды, рассчитанной й до 30 июня.

Пресс-служба норвежцев сообщает, что клуб был заинтересован в подписании Антви еще зимой, но тогда нидерландец с ганскими корнями предпочел перебраться в украинский клуб. Однако, из-за начала полномасштабной войны рф против Украины, Родни начал искал другие варианты карьеры, вернувшись к предложению "Йерва".

Антви перебрался в стан "Ингульца" в январе, подписав контракт на правах свободного агента.