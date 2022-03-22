В помощь ВСУ. Вирт выставил на аукцион медаль за победу в Кубке УЕФА

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт жертвует ценной наградой, чтобы приблизить победу украинского народа над российскими фашистами. Легендарный вратарь выставил на аукцион свою лимитированную медаль за победу "Шахтера" в Кубке УЕФА 2009 года.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Торги завершаться в четверг, 24 марта в 20:00. Стартовая цена – 2000 грн, а минимальный шаг ставки – 1000 грн. Все вырученные средства 47-летний специалист отправит на поддержку Вооруженным силам Украины.