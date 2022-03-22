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В помощь ВСУ. Вирт выставил на аукцион медаль за победу в Кубке УЕФА
Это действительно ценная вещь
Фото: НК Верес
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт жертвует ценной наградой, чтобы приблизить победу украинского народа над российскими фашистами. Легендарный вратарь выставил на аукцион свою лимитированную медаль за победу "Шахтера" в Кубке УЕФА 2009 года.
Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Торги завершаться в четверг, 24 марта в 20:00. Стартовая цена – 2000 грн, а минимальный шаг ставки – 1000 грн. Все вырученные средства 47-летний специалист отправит на поддержку Вооруженным силам Украины.
"Эта победа – самая большая в украинском клубном футболе. Таких медалей ограничено количество", - написал Вирт.
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