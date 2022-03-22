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В помощь ВСУ. Вирт выставил на аукцион медаль за победу в Кубке УЕФА

Премьер-лига
(1 голосов)

Это действительно ценная вещь

В помощь ВСУ. Вирт выставил на аукцион медаль за победу в Кубке УЕФА

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт жертвует ценной наградой, чтобы приблизить победу украинского народа над российскими фашистами. Легендарный вратарь выставил на аукцион свою лимитированную медаль за победу "Шахтера" в Кубке УЕФА 2009 года.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Торги завершаться в четверг, 24 марта в 20:00. Стартовая цена – 2000 грн, а минимальный шаг ставки – 1000 грн. Все вырученные средства 47-летний специалист отправит на поддержку Вооруженным силам Украины.

"Эта победа – самая большая в украинском клубном футболе. Таких медалей ограничено количество", - написал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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