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Кочергин перейдет в польский Ракув
На хавбека "Зари" также претендовал другой польский клуб
Фото: ФК Заря/Автор неизвестен
Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин продолжит карьеру в чемпионате Польши.
25-летний украинец должен сегодня подписать контракт с польским "Ракувом", сообщает ТаТоТаке. С начала военных действия и полномасштабного вторжения рф хавбек перебрался вместе с семьей в Молдову. Там же он индивидуально тренировался.
Источник отмечает, что на украинца претендовала "Легия", которая предлагает лучшие финансовые условия, но "Ракув" больше подходит Владиславу со спортивной точки.
Кочергин не играл в официальных матчах луганчан с 3 октября, когда его отправили в дубль из-за нежелания подписывать новый контракт с "Зарей".
К слову, "Ракув" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Польши, а "Легия" находится на 11-й позиции.
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