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Кочергин перейдет в польский Ракув

Премьер-лига
(1 голосов)

На хавбека "Зари" также претендовал другой польский клуб

Кочергин перейдет в польский Ракув

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин продолжит карьеру в чемпионате Польши.

25-летний украинец должен сегодня подписать контракт с польским "Ракувом", сообщает ТаТоТаке. С начала военных действия и полномасштабного вторжения рф хавбек перебрался вместе с семьей в Молдову. Там же он индивидуально тренировался.

Источник отмечает, что на украинца претендовала "Легия", которая предлагает лучшие финансовые условия, но "Ракув" больше подходит Владиславу со спортивной точки.

Кочергин не играл в официальных матчах луганчан с 3 октября, когда его отправили в дубль из-за нежелания подписывать новый контракт с "Зарей".

К слову, "Ракув" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Польши, а "Легия" находится на 11-й позиции.

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В статье: Заря (Луганск) Легия (Варшава) Владислав Кочергин Ракув (Ченстохова)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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zloyded (Киев)
22.03.2022 в 13:46
Одна справа легіонери! А яке право має українець переходити в закордонний клуб під час воєнного стану? Там нічого не переплутали, чи він якісь особливий?! Ганьба!!!
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Gary Busey (Харьков)
22.03.2022 в 15:04
І я про це!
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