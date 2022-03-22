Кочергин перейдет в польский Ракув

Полузащитник "Зари" Владислав Кочергин продолжит карьеру в чемпионате Польши.

25-летний украинец должен сегодня подписать контракт с польским "Ракувом", сообщает ТаТоТаке. С начала военных действия и полномасштабного вторжения рф хавбек перебрался вместе с семьей в Молдову. Там же он индивидуально тренировался.

Источник отмечает, что на украинца претендовала "Легия", которая предлагает лучшие финансовые условия, но "Ракув" больше подходит Владиславу со спортивной точки.

Кочергин не играл в официальных матчах луганчан с 3 октября, когда его отправили в дубль из-за нежелания подписывать новый контракт с "Зарей".

К слову, "Ракув" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Польши, а "Легия" находится на 11-й позиции.