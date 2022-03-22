Фонсека: Трудно смотреть, как разрушают страну и убивают невинных людей

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека высказался об ужасной войне, которую развязали российские фашисты против Украины.

"Очень сложно. То, что сейчас происходит в Украине – это трагедия. Мужчины не могут уехать. Некоторые люди находятся в очень тяжелой ситуации. Те люди, которые работали со мной, тоже пытаются спастись от войны, но это очень трудно.

Я работал в "Шахтере" три года, а в этом году я вернулся жить в Украину. В то время, когда я там жил, было довольно сложно, но еще труднее было смотреть, что происходит, как разрушают страну и убивают невинных людей. Там мои друзья, а помочь им было невозможно", - сказал Фонсека.