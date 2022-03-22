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Де Пена отказался переходить в клуб, с которым продолжает тренироваться
Уругваец намерен продолжить карьеру в другом месте
Фото - Олександр Приходько
Вингер киевского "Динамо" Карлос де Пена продолжает размышлять о своем будущем и не торопится с выбором.
Едва ли не сразу после полномасштабного вторжения рф в Украину уругваец покинул Киев и вернулся на родину. Там же он начал тренироваться со своим родным клубом — "Насьоналем" из Монтевидео.
Уругвайский клуб даже предложил футболисту полноценный контракт, но Де Пена ответил отказом, сообщает журналист Рамиро Феррейра. Приоритет 30-летнего хавбека - выступления за пределами родной земли.
Карлос перешел в стан киевского "Динамо" в 2019 году. В этом сезоне вингер сыграл 23 матча за киевлян, в которых забил два гола и выполнил четыре ассиста. Его контракт со столичным клубом заканчивается летом 2022 года.
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