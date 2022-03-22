Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко: Читал, что нам хотят подарить путевку на ЧМ-2022. Это неправильно
Все должно быть по спортивному принципу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вингер "Вест Гема" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в интервью Денисов Time высказался о переносе матча плей-офф отбора ЧМ 2022 против Шотландии на июнь.
- Матч сборной Украины перенесен на июнь. По твоим ощущениям, готовы ли мы будем в июне сыграть? Мы победим?
- Сейчас тяжело думать о футболе, но если эта игра будет, то как мы можем выйти на футбольное поле, и не отдать все силы, глядя на то, как борются наши люди? Конечно, нужно тренироваться, готовиться. Нам сто процентов будет тяжело, потому что многие ребята сидят в Украине, не тренируются. Кто-то держит в руках автомат, кто-то развозит еду, сейчас о футболе никто не думает.
Но когда будет эта игра, мы отдадим все наши силы. Я где-то читал, что нам хотят подарить путевку на чемпионат мира, но я считаю, что это неправильно. У нас есть руки и ноги, и мы должны решать все на футбольном поле. Помогите нам остановить войну, закройте небо, а мы все решим на футбольном поле. Кто будет сильнее, тот достоин ехать на чемпионат мира, – сказал Ярмоленко.
Популярное сейчас
- Арестович дал свой прогноз, сколько еще будут продолжаться активные боевые действия
- В США предложили 50 тысяч долларов за голову певички Чичериной, которая сняла флаг Украины в Энергодаре
- ВСУ уничтожили подполковника, командовавшего батальоном десантников в Крыму
- Братья Суркисы покинули Украину 26 февраля с 17 миллионами долларов
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
Новости по теме
- 15:10 Прогнозы на футбол Yarmolenko is on fire. Тоттенхэм – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 20.03.2022
- 17:12 Украинские "Я не плакал, когда родились мои дети, но я плакал сейчас". Одноклубники - про игру Ярмоленко
- 10:47 Украинские Тренер Вест Хэма: Имя Ярмоленко и его месседж будут вспоминать во всем мире