Ярмоленко: Читал, что нам хотят подарить путевку на ЧМ-2022. Это неправильно

Вингер "Вест Гема" и сборной Украины Андрей Ярмоленко в интервью Денисов Time высказался о переносе матча плей-офф отбора ЧМ 2022 против Шотландии на июнь.

- Матч сборной Украины перенесен на июнь. По твоим ощущениям, готовы ли мы будем в июне сыграть? Мы победим?

- Сейчас тяжело думать о футболе, но если эта игра будет, то как мы можем выйти на футбольное поле, и не отдать все силы, глядя на то, как борются наши люди? Конечно, нужно тренироваться, готовиться. Нам сто процентов будет тяжело, потому что многие ребята сидят в Украине, не тренируются. Кто-то держит в руках автомат, кто-то развозит еду, сейчас о футболе никто не думает.

Но когда будет эта игра, мы отдадим все наши силы. Я где-то читал, что нам хотят подарить путевку на чемпионат мира, но я считаю, что это неправильно. У нас есть руки и ноги, и мы должны решать все на футбольном поле. Помогите нам остановить войну, закройте небо, а мы все решим на футбольном поле. Кто будет сильнее, тот достоин ехать на чемпионат мира, – сказал Ярмоленко.