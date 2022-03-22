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У Мирчи Луческу коронавирус - коуч Динамо готовится посетить открытие стадиона в Румынии

Премьер-лига
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Легка форма

У Мирчи Луческу коронавирус - коуч Динамо готовится посетить открытие стадиона в Румынии

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 76-летний коуч заявил в интервью Fanatik.

"У меня COVID, я и моя жена сдали положительные тесты. У меня не было его два года, но в последнее время я побывал во многих местах, говорил со многими людьми и сдал положительный тест.

У меня все в порядке, это легкая форма. Я дважды прививался, но не в третий раз. Сегодня последний день карантина, завтра выхожу", - заявил Мирча Михайлович.

Помимо этого Луческу отметил, что намерен посетить открытие нового в Бухаресте. Само мероприятие пройдет 26-го марта во время товарищеского матча между "Рапидом" и "Тимишоарой".

Напомним, что после начала войны в Украине главный тренер "Динамо" уехал в Румынию.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Fanatik

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