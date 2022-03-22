У Мирчи Луческу коронавирус - коуч Динамо готовится посетить открытие стадиона в Румынии

Главный тренер киевского "Динамо" сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 76-летний коуч заявил в интервью Fanatik.

"У меня COVID, я и моя жена сдали положительные тесты. У меня не было его два года, но в последнее время я побывал во многих местах, говорил со многими людьми и сдал положительный тест.

У меня все в порядке, это легкая форма. Я дважды прививался, но не в третий раз. Сегодня последний день карантина, завтра выхожу", - заявил Мирча Михайлович.

Помимо этого Луческу отметил, что намерен посетить открытие нового в Бухаресте. Само мероприятие пройдет 26-го марта во время товарищеского матча между "Рапидом" и "Тимишоарой".

Напомним, что после начала войны в Украине главный тренер "Динамо" уехал в Румынию.