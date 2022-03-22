"Это фейк". Степаненко опровергает, что доиграет сезон в Румынии

Буквально недавно появилась информация, что Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Сергей Сидорчук доиграют сезон в румынском "Стяуа". Однако это не совсем точная информация.

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Тарас Степаненко опроверг данную информацию в своих социальных сетях, назвав её фейком.