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"Это фейк". Степаненко опровергает, что доиграет сезон в Румынии

Премьер-лига
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Нас обманули

"Это фейк". Степаненко опровергает, что доиграет сезон в Румынии

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Буквально недавно появилась информация, что Тарас Степаненко, Андрей Пятов и Сергей Сидорчук доиграют сезон в румынском "Стяуа". Однако это не совсем точная информация.

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Тарас Степаненко опроверг данную информацию в своих социальных сетях, назвав её фейком.

"Это фейк". Степаненко опровергает, что доиграет сезон в Румынии - изображение 1
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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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