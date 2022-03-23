Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу стал самым возрастным действующим тренером в мире.

29 июля румынскому специалисту исполнилось 76 лет.

Установить данное достижение ему удалось благодаря тому, что 80-летнего Роже Лемера, который до этого возглавлял рейтинг, уволили из тунисского клуба "Этуаль дю Сахель". Об этом пишет издание CIES.

Новый контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года.

Отметим, что Мирча начал тренерскую карьеру в 1979 году. Румын работал с румынскими клубами, итальянскими, турецкими, российскими и украинскими. Кроме того, он возглавлял сборные Румынии и Турции.