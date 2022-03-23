Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу стал самым возрастным действующим тренером в мире
Румын установил удивительный рекорд
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу стал самым возрастным действующим тренером в мире.
29 июля румынскому специалисту исполнилось 76 лет.
Установить данное достижение ему удалось благодаря тому, что 80-летнего Роже Лемера, который до этого возглавлял рейтинг, уволили из тунисского клуба "Этуаль дю Сахель". Об этом пишет издание CIES.
Новый контракт Луческу с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года.
Отметим, что Мирча начал тренерскую карьеру в 1979 году. Румын работал с румынскими клубами, итальянскими, турецкими, российскими и украинскими. Кроме того, он возглавлял сборные Румынии и Турции.
Популярное сейчас
- Недолгая украинская глава? Роберто де Дзерби претендует на пост тренера итальянского гранда
- Польша хочет отправить миротворцев НАТО в Украину
- Донбасс-Арена пострадала в результате обстрела
- Украинский защитник перебрался в чемпионат Швеции
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
Новости по теме
- 18:26 Украинские У Мирчи Луческу коронавирус - коуч Динамо готовится посетить открытие стадиона в Румынии
- 14:35 Украинские "Не стоит их сравнивать с путиным". Луческу - о том, почему не поддержал изоляцию спортсменов из рф
- 12:39 Украинские Луческу: путин - преступник. Происходящее в Украине - это все варварство