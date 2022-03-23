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"Перережу ему горло". Алиев рассказал о возможной встрече с путиным
Александр Алиев готов лично убить пуйло
Скриншот: Бомбардир
Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что сделает, если встретится с президентом россии владимиром путиным.
– Я ему просто скажу одно: "Шакал ты. У тебя ничего нет в душе".
Прежде чем с ним встретиться, меня будет шмонать охрана. Не знаю, где спрячу, но смогу спрятать, и просто перережу ему горло. Тогда будет мир во всем мире.
– Возьмешь с собой на встречу нож?
– Не нож. Нож не пронесешь, но кое-что можно сделать. То же лезвие. А где его носить – я знаю, – сказал Алиев.
Напомним, что бывший полузащитник к 37 годам поиграл за украинские, российские и казахские клубы, завершив карьеру в 2021. В данный момент Александр защищает страну как член территориальной обороны Киева.
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