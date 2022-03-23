"Дед сумасшедший, что ли?" Кополовец жестко ответил Луческу на "спорт вне политики"

Экс-полузащитник "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец в интервью для Football Hub отреагировал на слова Мирчи Луческу о том, что российские спортсмены не должны страдать от санкций.

"Луческу? Пусть едет в Румынию и там рассказывает. Он работал на россии, у него там остались связи. Лучше пусть молчит.

А спорт должен страдать, не должен страдать... А почему наши дети должны страдать? Чего наши люди должны покидать свои дома и ехать непонятно на сколько в другие страны. Чего наши люди должны погибать? Дед сумасшедший, что ли? Давайте поиграем в футбол и будем делать вид, как ни в чем ни бывало.

Поэтому, Луческу, лучше иди к другой команде. А еще лучше — закончи с футболом после таких слов, отдыхай на пенсии. Спорт не должен страдать... Ну это просто нереально, он убил меня", - сказал Кополовец.