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"Дед сумасшедший, что ли?" Кополовец жестко ответил Луческу на "спорт вне политики"
Посоветовал ему заканчивать с футболом и идти на пенсию
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Экс-полузащитник "Карпат" и "Миная" Михаил Кополовец в интервью для Football Hub отреагировал на слова Мирчи Луческу о том, что российские спортсмены не должны страдать от санкций.
"Луческу? Пусть едет в Румынию и там рассказывает. Он работал на россии, у него там остались связи. Лучше пусть молчит.
А спорт должен страдать, не должен страдать... А почему наши дети должны страдать? Чего наши люди должны покидать свои дома и ехать непонятно на сколько в другие страны. Чего наши люди должны погибать? Дед сумасшедший, что ли? Давайте поиграем в футбол и будем делать вид, как ни в чем ни бывало.
Поэтому, Луческу, лучше иди к другой команде. А еще лучше — закончи с футболом после таких слов, отдыхай на пенсии. Спорт не должен страдать... Ну это просто нереально, он убил меня", - сказал Кополовец.
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