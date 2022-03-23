Самолетов уже больше 100. Новые данные о потерях россиян по состоянию на 23 марта

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины публикует традиционный обзор потерь врага с начала нападения 24 февраля по утро 23 марта.

За сутки было уничтожено около 300 вражеских солдат, общая цифра потерь личного состава армии России составляет около 15600 человек.

Также во вторник были уничтожены 8 танков, в настоящее время их общее количество составляет 517 единиц. Россияне не досчитались 22 боевых бронированных машин (1578 единиц общих потерь).

Урожайным оказался день в контексте уничтожения артиллерийских систем – во вторник их обезврежено 15 единиц (в общей сложности 267). Число РСЗО осталось без изменений – 80, а средств ПВО прибавилось две единицы – всего 47.

Наконец, ВСУ достигли отметки в 100 уничтоженных самолетов и начали вторую сотню – в общей сложности 101 сбитый самолет. Вертолетов по состоянию на данный момент уничтожено 124, беспилотников – 42.

Также враг потерял 1008 единиц автомобильной техники (8 в сутки), четыре катера/корабля, 70 цистерн и 15 единиц специальной техники.

Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.