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Это будет прямое столкновение: лавров о возможном направлении миротворцев НАТО в Украину
Министр озвучил страхи хутина
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
24 марта в Брюсселе состоится специальный саммит НАТО, посвященный войне Украины с россией. По информации СМИ, Польша намерена предложить Альянсу отправить в Украину миротворческий контингент.
Разумеется, это не могло остаться без внимания страны-агрессора. Слово взял сергей савров – так называемый министр иностранных дел.
По его словам, "если НАТО направит миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил россии и Альянса".
Он также связал поддержку Запада Украины с тем, что США хотят максимально долго держать россию в состоянии боевых действий.
Лавров также заявил, что «происходящее (то есть нападение россиян на Украину – прим.) – это не об Украине, а о желании США доминировать в мире».
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