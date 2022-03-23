Это будет прямое столкновение: лавров о возможном направлении миротворцев НАТО в Украину

24 марта в Брюсселе состоится специальный саммит НАТО, посвященный войне Украины с россией. По информации СМИ, Польша намерена предложить Альянсу отправить в Украину миротворческий контингент.

Разумеется, это не могло остаться без внимания страны-агрессора. Слово взял сергей савров – так называемый министр иностранных дел.

По его словам, "если НАТО направит миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил россии и Альянса".

Он также связал поддержку Запада Украины с тем, что США хотят максимально долго держать россию в состоянии боевых действий.

Лавров также заявил, что «происходящее (то есть нападение россиян на Украину – прим.) – это не об Украине, а о желании США доминировать в мире».