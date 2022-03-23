УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Это будет прямое столкновение: лавров о возможном направлении миротворцев НАТО в Украину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Это будет прямое столкновение: лавров о возможном направлении миротворцев НАТО в Украину

Премьер-лига
(2 голосов)

Министр озвучил страхи хутина

Это будет прямое столкновение: лавров о возможном направлении миротворцев НАТО в Украину

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

24 марта в Брюсселе состоится специальный саммит НАТО, посвященный войне Украины с россией. По информации СМИ, Польша намерена предложить Альянсу отправить в Украину миротворческий контингент.

Разумеется, это не могло остаться без внимания страны-агрессора. Слово взял сергей савров – так называемый министр иностранных дел.

По его словам, "если НАТО направит миротворцев в Украину, это будет прямым столкновением вооруженных сил россии и Альянса".

Он также связал поддержку Запада Украины с тем, что США хотят максимально долго держать россию в состоянии боевых действий.

Лавров также заявил, что «происходящее (то есть нападение россиян на Украину – прим.) – это не об Украине, а о желании США доминировать в мире».

Читайте такжеСМИ: россия угрожает Польше превентивным ударом по крупным городам из-за поддержки Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...