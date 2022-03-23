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Защитник Шахтера: После окончания войны украинцев будет уважать весь мир

Премьер-лига
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Ефим Конопля рассказал о жизни в условиях войны

Защитник Шахтера: После окончания войны украинцев будет уважать весь мир

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля рассказал о жизни в условиях войны, благотворительности и уважении к нашему народу.

– Ефим, почти месяц Украина противостоит военной агрессии со стороны россии. Как ты воспринимаешь все происходящее и как изменилась твоя жизнь?

– Воспринимаю все исключительно отрицательно и с ужасом: то, что происходит сейчас у нас – это просто недопустимо, это преступный вандализм, варварство и все синонимы этих слов. Жизнь, как и у всех, перевернулась с ног на голову. Мы вынуждены были четыре раза переезжать с места на место и только сейчас остановились. Так сложилось, что это оказался единственный пункт, где можно было хотя бы найти жилье. При этом родители жены – под Мариуполем, и о них я переживаю больше всего.

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– Как сейчас известные люди, спортсмены могут помочь стране и украинскому народу в этой борьбе?

– Думаю, кроме публичных заявлений о ситуации, все футболисты и знаменитости, кто может помогать, должны делать это. Если кто-то не афиширует свою помощь, не рассказывает, то это не означает, что он ничего не делает. Знаю, что все наши ребята помогают материально: кто-то армии, кто-то мирному населению.

Лично я оказываю поддержку обычным украинцам: пенсионерам и тем, у кого сложная жизненная ситуация. Многие сейчас потеряли работу и нуждаются хоть в каких-то средствах к существованию. Есть те, кто живет в условиях настоящей гуманитарной катастрофы, кому нужны одна-две тысячи гривен, чтобы элементарно выжить. Вот я и стараюсь помогать таким людям.

– Что ты хотел бы сказать и пожелать всем украинцам в это непростое время?

– Уверен, мы будем еще сильнее после того, как все это закончится. А закончится все, без сомнений, нашей победой! Потому что мы – сильный, мужественный, храбрый народ. После окончания этой войны нас будет уважать весь мир, с нами будут считаться все. Украинцы заслужили это уважение. Все буде Україна!", - сказал Конопля.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией Ефим Конопля
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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