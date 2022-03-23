Поворознюк: После войны Украина будет еще лучше, я в этом уверен

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в интервью Футбол NEWS рассказал о том, какой он видит Украину после войны.

"Я вижу Украину цветущей, и еще лучше, чем она была. Я вижу полностью заполненный людьми стадион в Петрово. Им нужно будет куда то-то девать всю эту энергию. Думаю, они будут ходить на футбол. Будет так, как не было никогда. Я в этом уверен", — сказал Поворознюк.