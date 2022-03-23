Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Поворознюк: После войны Украина будет еще лучше, я в этом уверен
Президент "Ингульца" верит в лучшее
Скриншот: ТК Футбол
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в интервью Футбол NEWS рассказал о том, какой он видит Украину после войны.
"Я вижу Украину цветущей, и еще лучше, чем она была. Я вижу полностью заполненный людьми стадион в Петрово. Им нужно будет куда то-то девать всю эту энергию. Думаю, они будут ходить на футбол. Будет так, как не было никогда. Я в этом уверен", — сказал Поворознюк.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Ярмоленко: Англичане говорят, что кроме украинцев никто бы не осмелился пойти против россии
- "Перережу ему горло". Алиев рассказал о возможной встрече с путиным
- Ярмоленко: Это каким надо быть тупым, если люди идут убивать Бандеру
- Жерсона Родригеса выгнали из Труа
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...