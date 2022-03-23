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Поворознюк: После войны Украина будет еще лучше, я в этом уверен

Премьер-лига
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Президент "Ингульца" верит в лучшее

Поворознюк: После войны Украина будет еще лучше, я в этом уверен

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк в интервью Футбол NEWS рассказал о том, какой он видит Украину после войны.

"Я вижу Украину цветущей, и еще лучше, чем она была. Я вижу полностью заполненный людьми стадион в Петрово. Им нужно будет куда то-то девать всю эту энергию. Думаю, они будут ходить на футбол. Будет так, как не было никогда. Я в этом уверен", — сказал Поворознюк.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
ТК Футбол

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