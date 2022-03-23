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ГБР открыло производство по таможенникам, которые пропускали Суркисов в Венгрию

Премьер-лига
(2 голосов)

Братьев Суркисов выпустили из Украины без соответствующих проверок

ГБР открыло производство по таможенникам, которые пропускали Суркисов в Венгрию

Новина українською

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, пропустивших через границу бизнесменов Григория и Игоря Суркисов без соответствующих проверок.

Как выяснилось ранее, они незаконно вывезли из Украины свыше 17 млн долларов наличных. Братья Суркисы выехали двумя автомобилями с четырьмя пассажирами в каждом авто.

"26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине. Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование любых средств и вещей во время таможенного оформления указанными лицами не производилось", – говорится в ГБР.

В то же время, по предварительным данным, на таможенном посту в Венгрии у Суркисов задекларировали к ввозу большие суммы наличных денег.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ГБР

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Комментарии (7)
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zloyded (Киев)
23.03.2022 в 16:53
Ну звісно, що у відповідних видань всі біди від Суркісів і навіть у такий час, а всі решта - татотаке...
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0
0
efim423 (odessa)
23.03.2022 в 15:22
военое время , нужно растреливать и вторых и первых .
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+4
0
СашаXM (Хмельницкий)
23.03.2022 в 15:24
так они пенсионеры за 60, их могли пропустить легко, а вот за внуков или о ком там писали еще - вот вопрос
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+2
0
efim423 (odessa)
23.03.2022 в 15:30
вроде с 65 можно мужскому полу , и лаве нельзя столько вывозить
0
-1
Alex-696 (Немирів)
23.03.2022 в 16:00
60
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
23.03.2022 в 15:00
А сможете потом также оперативно написать за сколько таможенники отмазались?...
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+4
0
Черноморчик (Одесса )
23.03.2022 в 14:46
Гнилые маланцы оказались . Хотя фаны правы были , только их никто не слушал .
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+4
0

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