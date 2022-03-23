ГБР открыло производство по таможенникам, которые пропускали Суркисов в Венгрию

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, пропустивших через границу бизнесменов Григория и Игоря Суркисов без соответствующих проверок.

Как выяснилось ранее, они незаконно вывезли из Украины свыше 17 млн долларов наличных. Братья Суркисы выехали двумя автомобилями с четырьмя пассажирами в каждом авто.

"26 февраля 2022 года в зону таможенного контроля прибыли два автомобиля, за рулем которых находились Григорий и Игорь Суркисы с четырьмя пассажирами в каждой машине. Инспекторы не осмотрели багаж и личные вещи, не выполнили другие действия, предусмотренные законодательством во время военного положения. Декларирование любых средств и вещей во время таможенного оформления указанными лицами не производилось", – говорится в ГБР.

В то же время, по предварительным данным, на таможенном посту в Венгрии у Суркисов задекларировали к ввозу большие суммы наличных денег.