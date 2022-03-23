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"ВСУ - наша главная команда". Тренер Колоса поддержал украинских воинов
Ярослав Вишняк верит в лучшее для Украины
Фейсбук ФК "Колос"
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк в эксклюзивном комментарии Футбол NEWS высказал свою веру в успех Украины.
"Мы обязательно сможем возродиться. С таким единством между людьми разных профессий и той поддержкой, которую украинский народ оказывает нашим "главным игрокам" - ВСУ. Это сейчас наша "главная команда". Мы все отстроим. У нас будет сильный и мощный чемпионат", — сказал Вишняк.
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Источник:ТК Футбол
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