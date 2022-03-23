Польша и Сан-Марино. Маркевич-младший рассказал, где некоторые игроки Мариуполя продолжает сезон

Наставник "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал, что его команда не успела вернуться в Украину после зимних сборов. Также коуч ответил, где некие игроки будут поддерживать форму.

"Команда находится в Турции, мы не успели вернуться в Украину со сборов. Как раз ночью 24-го февраля, когда все началось, в 6 часов утра мы зарегистрировались на самолет в Одессу, так, как у нас была запланирована первая игра именно там.

Однако уже после регистрации на рейс к нам подошел представитель авиакомпании и сообщил, что мы не летим, потому что в Украине закрыто небо. Я позвонил по телефону вице-президенту Андрею Дмитриевичу Санину, он сказал, что в Украине началась война.

Почти в полном составе команда в Турции, только за исключением нескольких тренеров и игроков. Никита Петерман будет на правах аренды играть за польскую команду из Первой лиги. Даниил Гончарук уехал в Сан-Марино в аренду. Андрей Кухарук тоже отправился встретить свою семью возле Польши.

Что касается тренеров, то Илья Кононов улетел домой в Беларусь. Мы с моим помощником Сергеем Атласюком в начале марта отправились в Украину. Уже когда я прибыл в Польшу, у меня состоялся разговор с моим отцом и братом, которые сейчас находятся в Украине, мы приняли решение, что я останусь в Европе. Здесь есть наша родня, поэтому отец мне сказал, чтобы я оставался там старшим.", — рассказал Остап Миронович.