Тренер Колоса рассказал о деятельности гуманитарного штаба, который организовал клуб

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о деятельности гуманитарного штаба, который организовал клуб.

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"Это достаточно мощная организация, которая занимается роддомами, детскими домами, помощью ВСУ, территориальной обороне. Об этом можно написать книгу.

Лично Андрей Засуха и его семья прикладывают колоссальные усилия, чтобы нуждающиеся люди получали помощь", - заявил Вишняк.