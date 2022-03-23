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Тренер Колоса рассказал о деятельности гуманитарного штаба, который организовал клуб

Премьер-лига
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Тренер Колоса рассказал о деятельности гуманитарного штаба, который организовал клуб

Фото - ФК Колос / Автор - невідомий

UA-Футбол
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Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о деятельности гуманитарного штаба, который организовал клуб.

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"Это достаточно мощная организация, которая занимается роддомами, детскими домами, помощью ВСУ, территориальной обороне. Об этом можно написать книгу.

Лично Андрей Засуха и его семья прикладывают колоссальные усилия, чтобы нуждающиеся люди получали помощь", - заявил Вишняк.

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В статье: Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
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