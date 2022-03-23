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Тренер Колоса рассказал о деятельности гуманитарного штаба, который организовал клуб
Никто не остается в стороне
Фото - ФК Колос / Автор - невідомий
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк рассказал о деятельности гуманитарного штаба, который организовал клуб.
"Это достаточно мощная организация, которая занимается роддомами, детскими домами, помощью ВСУ, территориальной обороне. Об этом можно написать книгу.
Лично Андрей Засуха и его семья прикладывают колоссальные усилия, чтобы нуждающиеся люди получали помощь", - заявил Вишняк.
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Источник:Футбол 1/2/3
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