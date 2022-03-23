СМИ: Услуги Карлоса де Пены предлагали бразильскому клубу

Агент Карлоса де Пены ищет новый клуб своему клиенту. Об этом передает Vasco Noticias.

По данным источника, вингера "Динамо" предложили подписать клубу "Васко да Гама". Бразильская сторона ответила отрицательно, отказавшись от трансфера.