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СМИ: Услуги Карлоса де Пены предлагали бразильскому клубу

Премьер-лига
(1 голосов)

Получили отказ

СМИ: Услуги Карлоса де Пены предлагали бразильскому клубу

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Агент Карлоса де Пены ищет новый клуб своему клиенту. Об этом передает Vasco Noticias.

По данным источника, вингера "Динамо" предложили подписать клубу "Васко да Гама". Бразильская сторона ответила отрицательно, отказавшись от трансфера.

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Ранее де Пену связывали с "Насьоналем". Его контракт с "Динамо" действителен до конца 2022-го года.

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В статье: Васко да Гама (Бразилия) Динамо (Киев) Карлос де Пена
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Источник:
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