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СМИ: Услуги Карлоса де Пены предлагали бразильскому клубу
Получили отказ
Фото: ФК Динамо Киев
Агент Карлоса де Пены ищет новый клуб своему клиенту. Об этом передает Vasco Noticias.
По данным источника, вингера "Динамо" предложили подписать клубу "Васко да Гама". Бразильская сторона ответила отрицательно, отказавшись от трансфера.
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Ранее де Пену
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Источник:Vasco Noticias
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