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"Наш маленький украинец". Капитан Динамо в четвертый раз стал отцом
Радостное событие в семье динамовца
fcdynamo.kiev.ua
Радостное событие произошло в семье капитана киевского "Динамо" Сергей Сидорчука.
Его супруга - Анна, вчера родила сына. Об этой прекрасной новости футболист сообщил в своем Instagram.
"Добро пожаловать в этот мир, козак. Наш маленький украинец", — написал Сергей.
Заметим, что Сидорчук стал отцом в четвертый раз, семья динамовца воспитывает уже две дочери (Киру и Николь) и сына (Никиту). В данный момент Сергей со своей семьей находится в Румынии.
Скриншот: instagram.com/sydorchuksergey
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