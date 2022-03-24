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"Наш маленький украинец". Капитан Динамо в четвертый раз стал отцом

Премьер-лига
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Радостное событие в семье динамовца

"Наш маленький украинец". Капитан Динамо в четвертый раз стал отцом

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Радостное событие произошло в семье капитана киевского "Динамо" Сергей Сидорчука.

Его супруга - Анна, вчера родила сына. Об этой прекрасной новости футболист сообщил в своем Instagram.

"Добро пожаловать в этот мир, козак. Наш маленький украинец", — написал Сергей.

Заметим, что Сидорчук стал отцом в четвертый раз, семья динамовца воспитывает уже две дочери (Киру и Николь) и сына (Никиту). В данный момент Сергей со своей семьей находится в Румынии.

"Наш маленький украинец". Капитан Динамо в четвертый раз стал отцом - изображение 1
Скриншот: instagram.com/sydorchuksergey
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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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