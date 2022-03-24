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Степаненко: Сейчас наша сборная – это все мы, украинцы
Украинец обратился к соотечественникам
Фото - УАФ / Автор - Павло Кубанов
Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко поддержал украинцев, противостоящих российским оккупантам.
"В мире без войны мой день сегодня начался бы с утренней тренировки в сборной. Мы с ребятами готовились бы к матчу с Шотландией...
Но сейчас наша сборная – это не 11 человек на поле, а и все, кто сидит на стадионе или перед телевизором. Сейчас наша сборная – это все мы, украинцы.
И наш день начинается с решений, как помочь и победить! Каждый из нас – это сборная от каждого воина, врача, волонтера, предпринимателя, спортсмена до Президента. Это моя любимая сборная", - написал Степаненко.
Напомним, матч плей-офф квалификации ЧМ-2022 Шотландия – Украина, который должен был состояться 24 марта, перенесли на июнь.
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