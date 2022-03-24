Степаненко: Сейчас наша сборная – это все мы, украинцы

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко поддержал украинцев, противостоящих российским оккупантам.

"В мире без войны мой день сегодня начался бы с утренней тренировки в сборной. Мы с ребятами готовились бы к матчу с Шотландией...

Но сейчас наша сборная – это не 11 человек на поле, а и все, кто сидит на стадионе или перед телевизором. Сейчас наша сборная – это все мы, украинцы.

И наш день начинается с решений, как помочь и победить! Каждый из нас – это сборная от каждого воина, врача, волонтера, предпринимателя, спортсмена до Президента. Это моя любимая сборная", - написал Степаненко.