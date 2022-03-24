Верес до конца весны отправил своих воспитанников в Болгарию

Вчера, 23 марта, из Ровно в Болгарию отправились 35 воспитанников ДЮСШ "Вереса". Их проезд и пребывание за границей совместно обеспечивают туроператор Тур-Групп вместе с Ровенской областной ассоциацией футбола и народным клубом "Верес". Предварительно программа гуманитарной защиты будет действовать до конца мая 2022 года.

"Мячи мы берем. Надеюсь, у нас будет возможность тренироваться. Сегодня везем в Болгарию 15 воспитанников нашей школы 2009 года, которые занимаются под моим руководством. Также едут дети других возрастов. Это еще двадцать воспитанников ДЮСШ 2011 и 2012 годов рождения. За границей дети смогут немного отвлечься от регулярных сирен о воздушной тревоге и спокойно тренироваться. Мы очень хотим поскорее вернуться домой", – сказал тренер ДЮСШ "Вереса" Александр Гиль.

"Это прекрасная инициатива Ровенской областной ассоциации футбола, к которой присоединились и мы. Чтобы дети могли заниматься футболом подальше от войны. Также с детьми отправились два тренера ДЮСШ "Верес", – сказал генеральный директор "Вереса" Антон Назарук.

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