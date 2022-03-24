Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игроки и тренеры Динамо посетили в больнице раненых военных
Динамовцы заходили в каждую палату, общаясь со всеми героями
Фото: ФК Динамо Киев
Собравшись вместе на Западе Украины, киевское "Динамо" взяло шефство над рядом детских домов и образовательных организаций, а игроки продолжают собственноручно финансово помогать нашей армии.
В среду киевляне полным составом и тренерским штабом посетили одну из больниц, чтобы лично пожать руки раненым бойцам ВСУ. "Пока мне трудно что-то говорить... Не каждый день я смотрю в глаза настоящим героям. Вы – наш пример, и всегда им будете!" – начал встречу с военными один из лидеров динамовского коллектива Виталий Буяльский.
Динамовцы заходили в каждую палату, общаясь со всеми героями. Некоторые военные рассказывали свои истории – как и почему оказались в больнице. Кто-то с гордостью говорил, что регулярно посещал матчи "Динамо" в Киеве, а кто-то, пользуясь случаем, засыпал вопросами футболистов любимого клуба. Один из военных, заканчивая свой тяжелый рассказ, подытожил: "Ребята, теперь вы понимаете, что в ближайшие годы выиграть Лигу чемпионов?"…
Олег Гусев, под руководством которого киевляне продолжают тренировочный процесс на Западе Украины, лично подарил каждой палате памятные сувениры и футболки, подписанные за несколько минут до этого каждым из его подопечных. Динамовцы искренне желали раненым героям скорейшего выздоровления и приглашали их на первый же домашний матч команды в мирном Киеве.
В одной из палат лежала женщина, взвод которой погиб на ее глазах. Она пережила то, что не дай Бог пережить никому. Однако, увидев Цыганкова и Шапаренко, сразу выбежала из комнаты с яркой улыбкой на лице и сделала с каждым фото на память, добавив: "Мой сын будет в шоке!". В этот щемящий момент невозможно было не пустить слезу…
С самого начала АТО на Донбассе "Динамо" придерживается традиции – ежемесячно помогать раненым защитникам. С тех пор клуб систематически выделяет средства на закупку медицинского оборудования, реабилитацию пациентов и другие их потребности. Не забывая и о живом общении со своими игроками, регулярно наведывающимися в военный госпиталь с наборами памятных сувениров. Как флагман украинского футбола, "Динамо" имеет в своем активе большой опыт помощи военным и реализации других социальных проектов.
Популярное сейчас
- Жизнеутверждающий фейерверк. В Бердянске ВСУ уничтожили десантный российский корабль "Орск"
- ВСУ успешно контратакуют под Киевом - британская разведка
- УЕФА хочет отклонить заявку россии на проведение Евро в 2028 и 2032 годах
- Донбасс-Арена пострадала в результате обстрела
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне