УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Игроки и тренеры Динамо посетили в больнице раненых военных
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игроки и тренеры Динамо посетили в больнице раненых военных

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Динамовцы заходили в каждую палату, общаясь со всеми героями

Игроки и тренеры Динамо посетили в больнице раненых военных

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Собравшись вместе на Западе Украины, киевское "Динамо" взяло шефство над рядом детских домов и образовательных организаций, а игроки продолжают собственноручно финансово помогать нашей армии.

В среду киевляне полным составом и тренерским штабом посетили одну из больниц, чтобы лично пожать руки раненым бойцам ВСУ. "Пока мне трудно что-то говорить... Не каждый день я смотрю в глаза настоящим героям. Вы – наш пример, и всегда им будете!" – начал встречу с военными один из лидеров динамовского коллектива Виталий Буяльский.

Игроки и тренеры Динамо посетили в больнице раненых военных - изображение 1

Динамовцы заходили в каждую палату, общаясь со всеми героями. Некоторые военные рассказывали свои истории – как и почему оказались в больнице. Кто-то с гордостью говорил, что регулярно посещал матчи "Динамо" в Киеве, а кто-то, пользуясь случаем, засыпал вопросами футболистов любимого клуба. Один из военных, заканчивая свой тяжелый рассказ, подытожил: "Ребята, теперь вы понимаете, что в ближайшие годы выиграть Лигу чемпионов?"…

Олег Гусев, под руководством которого киевляне продолжают тренировочный процесс на Западе Украины, лично подарил каждой палате памятные сувениры и футболки, подписанные за несколько минут до этого каждым из его подопечных. Динамовцы искренне желали раненым героям скорейшего выздоровления и приглашали их на первый же домашний матч команды в мирном Киеве.

Игроки и тренеры Динамо посетили в больнице раненых военных - изображение 2

В одной из палат лежала женщина, взвод которой погиб на ее глазах. Она пережила то, что не дай Бог пережить никому. Однако, увидев Цыганкова и Шапаренко, сразу выбежала из комнаты с яркой улыбкой на лице и сделала с каждым фото на память, добавив: "Мой сын будет в шоке!". В этот щемящий момент невозможно было не пустить слезу…

С самого начала АТО на Донбассе "Динамо" придерживается традиции – ежемесячно помогать раненым защитникам. С тех пор клуб систематически выделяет средства на закупку медицинского оборудования, реабилитацию пациентов и другие их потребности. Не забывая и о живом общении со своими игроками, регулярно наведывающимися в военный госпиталь с наборами памятных сувениров. Как флагман украинского футбола, "Динамо" имеет в своем активе большой опыт помощи военным и реализации других социальных проектов.

Игроки и тренеры Динамо посетили в больнице раненых военных - изображение 3
Фото: ФК Динамо Киев
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...