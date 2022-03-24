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Приличная сумма. Вирт назвал цену, которую ему предложили за медаль Кубка УЕФА
Тренер решил помочь украинской армии
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт рассказал о своей мотивации выставить на аукцион "золотую" медаль с финала Кубка УЕФА сезона 2008/2009, в котором "Шахтер" победил Вердер (2:1)
- Сейчас в Украине тяжелое положение. Каждый человек хочет помочь, как может. На сегодняшний день я без оружия, но хотел помочь, финансово. Поэтому я принял решение выставить на аукцион медаль за победу в Кубке УЕФА сезона 2008/2009 в составе "Шахтера".
Я видел, что в социальных сетях футболисты проводят благотворительные аукционы. Многие выставляют футболки. У меня нет коллекции. Все футболки, которые были, я раздарил. Самым ценным у меня была эта медаль.
Когда я сказал жене о своем намерении, то она меня поддержала. Я выставил пост в сети, и у людей есть возможность ее купить.
- Есть ли активность? И кто фаворит?
- Активность есть. На сегодняшний день фаворитом является человек, который предложил за медаль двести тысяч гривен, — сказал Вирт.
Напомним, что аукцион проходит на странице в Instagram Юрий Вирта и будет продолжаться до сегодняшнего вечера. Вырученные за медаль деньги пойдут на помощь ВСУ.
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