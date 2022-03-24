Директор УПЛ: Доигрывать чемпионат за границей будет не совсем корректно

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о ситуации с чемпионатом Украины.

— Что ждет текущий розыгрыш УПЛ, его реально доиграть?

— Сейчас основная наша задача – чтобы все клубы и футболисты находились в безопасности. Пока действует военное положение, все наши действия сосредоточены на победе. Когда мы победим, то УПЛ соберется вместе со всеми клубами и УАФ. Мы обсудим дальнейшую судьбу чемпионата и примем решение.

Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы чемпионат был доигран и завершен по спортивному принципу. Даже когда была вспышка эпидемии коронавируса, УПЛ стала одной из первых лиг, возобновивших первенство. Если ситуация будет разрешать, мы сделаем все, чтобы закончить чемпионат по спортивному принципу.

— Не рассматривали ли вариант, чтобы доиграть текущий чемпионат за границей, например, в Польше или Турции?

— Пока это будет не совсем корректно. В стране действует военное положение, мы должны оставаться здесь и делать все для нашей победы. Выезжать за границу и играть там в футбол будет не очень правильно по отношению к нашим воинам и украинцам, которые остаются в нашей стране.

—Как будет распределяться квота в еврокубки для украинских клубов, если УПЛ все-таки не завершится в этом сезоне?

— Мы обсуждали эту тему, но пока не даю комментариев.

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— Как вы считаете, что будет с украинским футболом после войны?

— В 2014 году было существенное проседание. Наш футбол тогда откатился назад. Но сейчас практически весь мир поддерживает Украину, переживает за Украину. Главы государств заявили, что готовы инвестировать в восстановление инфраструктуры, бизнеса и т.д.

Да, у нас снова будет этап развития. Его нужно будет пройти. Но я верю, что этот процесс мы пройдем быстро, украинские футболисты выйдут на новый уровень и наш футбол станет еще лучше.

В первую очередь мы ждем победы, и я уверен, что наши болельщики будут ходить на футбол и будут заполнять стадионы.

— Что вам известно о футболистах из клубов УПЛ, все они в безопасности?

— Я практически каждый день на связи с клубами. И по той информации, которую нам передали клубы, все футболисты находятся в безопасном месте, – сказал Дикий.