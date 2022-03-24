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Надеин: Не беда, если чемпионат не доиграем. Главное - выбросить оккупантов

Премьер-лига
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Президент ровенского "Вереса" рассказал о судьбе клуба

Надеин: Не беда, если чемпионат не доиграем. Главное - выбросить оккупантов

Фото: НК Верес

Новина українською

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал полномасштабное вторжение российских оккупантов на территорию Украины.

- До последнего момента не думали, что россия начнет войну против нас. Команда проводила хорошие сборы в Турции. Мы с нетерпением ждали возобновления сезона. Верили, что вернем большой футбол в Ровно и порадуем своих болельщиков. Но все поменялось 24 февраля. Война застала мою семью в эпицентре событий в Ирпене. С большим трудом, но мы смогли уехать с детьми и женой. Верим в вооруженные силы Украины. Об этом я написал сразу, как прилетели первые ракеты. Сегодня мы боремся за независимость и будущее. Это историческое сражение. Мне кажется, мы пока не отдаем себе отчет в полной мере.

- Сегодня нет ничего важнее войны и нашей победы. Но болельщики все равно интересуются как клуб, что с игроками?

- Все на связи. Каждый старается быть полезным и помочь фронту и обороне. Сейчас такое время, что любая помощь важна. Кто-то помогает собирать гуманитарную помощь. Кто-то занимается укреплениями. Все очень хотят вернуться в мирную жизнь. Скажу, что как клуб мы выполнили все контрактные обязательства перед игроками и тренерами, включая момент, когда началась война. Также пытаемся помочь городу, ВСУ. Вот недавно приняли участие в организации выезда детей и женщин в Болгарию. Будем и дальше помогать. Всех, кто волнуется, хочу успокоить: будет Украина, будет и "Верес". А мы не сомневаемся в нашей победе, так что держим строй.

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- Какова вероятность, что чемпионат будет доигран?

– Все зависит от ситуации на фронте и времени, когда Украина одержит победу. Это единственное, что всех нас сейчас волнует. Не беда, если чемпионат не доиграем. Потом наверстаем. Главное – выбросить оккупантов, этих военных преступников с нашей земли. россия будет искупать свою вину поколениями. А Украина, убежден, получит новое дыхание. Мы быстро отстроим страну и станем намного сильнее, – сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно) Иван Надеин
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
24.03.2022 в 14:59
Да по фиг на тот чемпионат . Тут на кону существование страны стоит . Выгоним орков , а там разберемся как доигрывать или не доигрывать . Прям русских напомнили , которые за Инстаграм переживают .
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