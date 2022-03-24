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Шахтер не может рассчитаться с Бенфикой за трансфер Педриньо
Виной тому стала война
shakhtar.com
Полномасштабное вторжение россии на территорию Украины пока что не позволяет "Шахтеру" выплатить 16 миллионов евро "Бенфике" за вингера Педриньо.
Сумма трансфера 23-летнего бразильца — 18 миллионов евро. Донецкий клуб на данный момент заплатил лишь 2 миллиона, сообщает Record со ссылкой на Correio da Manhã.
Это связано с тем, что футбол в Украине приостановлен, а значит все контракты и финансовые операции заморожены. Поэтому, "Бенфика" не сможет получить деньги, пока не завершится война.
В нынешнем сезоне Педриньо провел 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и выполнил три результативные передачи. Ранее была информация о том, что бразильским хавбеком интересуются два английских клуба.
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