Шахтер не может рассчитаться с Бенфикой за трансфер Педриньо

Полномасштабное вторжение россии на территорию Украины пока что не позволяет "Шахтеру" выплатить 16 миллионов евро "Бенфике" за вингера Педриньо.

Сумма трансфера 23-летнего бразильца — 18 миллионов евро. Донецкий клуб на данный момент заплатил лишь 2 миллиона, сообщает Record со ссылкой на Correio da Manhã.

Это связано с тем, что футбол в Украине приостановлен, а значит все контракты и финансовые операции заморожены. Поэтому, "Бенфика" не сможет получить деньги, пока не завершится война.

В нынешнем сезоне Педриньо провел 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и выполнил три результативные передачи. Ранее была информация о том, что бразильским хавбеком интересуются два английских клуба.