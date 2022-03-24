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Шахтер не может рассчитаться с Бенфикой за трансфер Педриньо

Премьер-лига
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(2 голосов)

Виной тому стала война

Шахтер не может рассчитаться с Бенфикой за трансфер Педриньо

shakhtar.com

Новина українською

Полномасштабное вторжение россии на территорию Украины пока что не позволяет "Шахтеру" выплатить 16 миллионов евро "Бенфике" за вингера Педриньо.

Сумма трансфера 23-летнего бразильца — 18 миллионов евро. Донецкий клуб на данный момент заплатил лишь 2 миллиона, сообщает Record со ссылкой на Correio da Manhã.

Это связано с тем, что футбол в Украине приостановлен, а значит все контракты и финансовые операции заморожены. Поэтому, "Бенфика" не сможет получить деньги, пока не завершится война.

В нынешнем сезоне Педриньо провел 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, в которых забил четыре гола и выполнил три результативные передачи. Ранее была информация о том, что бразильским хавбеком интересуются два английских клуба.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
Record

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Комментарии (2)
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Romb_DK (Київ)
24.03.2022 в 15:10
"Шахтар" ніяк не зможе втримати Педріньйо, тому починаються казки про неможливість проплати чз банки.
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aleks68
24.03.2022 в 15:45
ты лучше о динамо беспокойся.без тебя разберутся
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