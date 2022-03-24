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Шесть клубов заинтересованы в трансфере бразильского защитника Шахтера
Планируют воспользоваться ситуацией внутри Украины
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сразу шесть европейских команд готовы подписать бразильца Витао, который защищает цвета "Шахтера". Об этом передают зарубежные источники.
Полный список команды: "Бешикташ", "Рейджерс", "Брюгге", "Андерлехт", "ПАОК" и "Фенербахче". Стоит отметить, что ранее сам Витао изъявлял желание покинуть "Шахтер".
O @RangersFC, @ClubBrugge e o @rscanderlecht surgiram como novos interessados em Vitão, defesa brasileiro. @PAOK_FC mantem interesse. O @Besiktas sondou, nas últimas horas, a situação. https://t.co/YPIH8zCDhQ— Transfers24hr (@transfers24hr) March 24, 2022
Отметим, что за всеми украинскими трансферами военной эпохи вы можете следить здесь.
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