Шесть клубов заинтересованы в трансфере бразильского защитника Шахтера

Сразу шесть европейских команд готовы подписать бразильца Витао, который защищает цвета "Шахтера". Об этом передают зарубежные источники.

Полный список команды: "Бешикташ", "Рейджерс", "Брюгге", "Андерлехт", "ПАОК" и "Фенербахче". Стоит отметить, что ранее сам Витао изъявлял желание покинуть "Шахтер".

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