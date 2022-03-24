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"Информация не соответствует действительности и является ложью". Суркис ответил на недавние обвинения
И кому верить?
Фото: ФК Динамо Киев
Вчера появилась информация, что ГБР открыло производство по таможенникам, которые пропускали Суркисов в Венгрию. Еще ранее была информация, что Григорий и Игорь Суркисы вывезли заграницу свыше 17 млн долларов наличных.
Сегодня появился ответ президента "Динамо" на официальном сайте киевлян.
"Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью.
На сегодняшний день, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения «наличных» лживых фейков (копии прилагаются).
Пользуясь случаем, информируем, что с первых дней войны семья Суркис вместе со многими другими небезразличными соотечественниками направляет все собственные ресурсы и средства для поддержки Вооруженных сил Украины, волонтерского движения, больниц, которые лечат раненых бойцов, и нуждающихся в помощи.
Поэтому указанная выше информация является не только ложной, но и оскорбительной, учитывая достойную гражданскую позицию, занимаемую семьей Суркис", — сказано в заявлении.
Помимо этого, к заявлению были прикреплены разного рода документы.
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