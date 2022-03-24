"Информация не соответствует действительности и является ложью". Суркис ответил на недавние обвинения

Вчера появилась информация, что ГБР открыло производство по таможенникам, которые пропускали Суркисов в Венгрию. Еще ранее была информация, что Григорий и Игорь Суркисы вывезли заграницу свыше 17 млн долларов наличных.

Читайте также ГБР открыло производство по таможенникам, которые пропускали Суркисов в Венгрию

Сегодня появился ответ президента "Динамо" на официальном сайте киевлян.

"Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью.

На сегодняшний день, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения «наличных» лживых фейков (копии прилагаются).

Пользуясь случаем, информируем, что с первых дней войны семья Суркис вместе со многими другими небезразличными соотечественниками направляет все собственные ресурсы и средства для поддержки Вооруженных сил Украины, волонтерского движения, больниц, которые лечат раненых бойцов, и нуждающихся в помощи.

Поэтому указанная выше информация является не только ложной, но и оскорбительной, учитывая достойную гражданскую позицию, занимаемую семьей Суркис", — сказано в заявлении.

Помимо этого, к заявлению были прикреплены разного рода документы.