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Беседин: Ищу варианты, чтобы с кем-то можно было тренироваться или даже поиграть
Форвард "Динамо" пытается держать себя в игровом тонусе
Фото: ФК Динамо
Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин пытается держать себя в игровом тонусе.
– Война длится уже практически месяц. Думали о вариантах, как вернуться в футбол?
– Наши игроки, оставшиеся в Украине, пытаются тренироваться и поддерживать форму, насколько это возможно. Те, ребята, у которых трое и больше детей, смогли уехать со своими семьями за границу.
Я поддерживаю форму – хожу в зал, бегаю и делаю все, что в моих силах. Знаю, что Сидорчук и ребята из "Шахтера", которые сейчас находятся в Бухаресте, тоже держат себя в форме. Сейчас ищу варианты, чтобы с кем можно было тренироваться или даже поиграть, если будет такая возможность.
Все для того чтобы лучше подготовиться к матчам за сборную Украины. Об этом тоже думаю. Даже в это время хочется лучше к этому подготовиться.
Дай Бог, если получится, буду тренироваться с какой-то командой. Рано или поздно у нас будут матчи за сборную, они очень важны. Без тренировок будет сложно, поэтому даже в такое время нужно искать возможности тренироваться и играть, хочет это очень тяжело. В первую очередь психологически и морально.
– У вас была тяжелая травма на Евро в матче со Швецией. Успели ли до войны полностью восстановиться?
– Спасибо Господу Богу. Можно сказать, что после такой травмы я быстро восстановился. Провел с "Динамо" сборы и играл. Понимаю, какое время сейчас, но очень хочется тренироваться и играть в футбол. Я прошел очень сложную реабилитацию, поэтому хочется как можно скорее вернуться в футбол.
Колено уже так сильно не беспокоит. В этом плане все нормально", – сказал Беседин.
Беседин вместе с семьей сейчас находится в Испании. У него многодетная семья – четыре ребенка.
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