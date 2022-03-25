Клубную базу Днепра-1 отдадут эвакуированным детям

В рамках визита президента УАФ Андрея Павелко в Днепр состоялась, в частности, его встреча с руководством СК "Днепр-1".

В настоящее время клубная база предложена для размещения детей, которые были эвакуированы из восточных и южных областей Украины, которыми занимается Координационный центр УАФ, сообщает пресс-служба днепрян.

Андрей Павелко поблагодарил почетного президента СК "Днепр-1" Юрия Березу и исполнительного директора клуба Андрея Русола за такую ​​инициативу; также были обсуждены возможности передачи защитникам Днепра необходимых вещей и медикаментов.