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Клубную базу Днепра-1 отдадут эвакуированным детям

Премьер-лига
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Хорошая инициатива

Клубную базу Днепра-1 отдадут эвакуированным детям

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

В рамках визита президента УАФ Андрея Павелко в Днепр состоялась, в частности, его встреча с руководством СК "Днепр-1".

В настоящее время клубная база предложена для размещения детей, которые были эвакуированы из восточных и южных областей Украины, которыми занимается Координационный центр УАФ, сообщает пресс-служба днепрян.

Андрей Павелко поблагодарил почетного президента СК "Днепр-1" Юрия Березу и исполнительного директора клуба Андрея Русола за такую ​​инициативу; также были обсуждены возможности передачи защитникам Днепра необходимых вещей и медикаментов.

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В статье: Андрей Павелко СК Днепр-1 УАФ
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Источник:
Днепр-1

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