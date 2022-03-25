Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубную базу Днепра-1 отдадут эвакуированным детям
Хорошая инициатива
Фото: пресс-служба УАФ
В рамках визита президента УАФ Андрея Павелко в Днепр состоялась, в частности, его встреча с руководством СК "Днепр-1".
В настоящее время клубная база предложена для размещения детей, которые были эвакуированы из восточных и южных областей Украины, которыми занимается Координационный центр УАФ, сообщает пресс-служба днепрян.
Андрей Павелко поблагодарил почетного президента СК "Днепр-1" Юрия Березу и исполнительного директора клуба Андрея Русола за такую инициативу; также были обсуждены возможности передачи защитникам Днепра необходимых вещей и медикаментов.
Популярное сейчас
- Сенсационный бенефис Бэйла. Уэльс - Австрия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Италия пропустит Чемпионат мира, Бэйл вывел Уэльс в финал плей-офф. Главные новости за 24 марта
- Скромно, но ракеты перехвачены. Воздушные силы ВСУ проинформировали о количестве пораженных вражеских целей за сутки
- Днепряне по арендам, центрбек Черноморца вернулся в Кальмар. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро