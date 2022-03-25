Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Опытный защитник Шахтера близок к переходу в Фенербахче
Турецкий клуб проявляет интерес к бразильцу
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили может продолжить карьеру в Турции.
В услугах 32-летнего бразильца заинтересован турецкий "Фенербахче". "Желтые-канарейки" уже пригласили агента футболиста на переговоры в Стамбул, сообщает Fotospor. Ожидается, что тот прибудет в Турцию на следующей неделе.
Отмечается, что опытный фулбэк через агента требует у "Фенербахче" минимум двухлетний контракт с зарплатой в 2 млн евро. Кроме того, футболист хочет заработать 200 тысяч евро за оставшуюся часть этого сезона.
Напомним, контракт Исмаили с "Шахтером" действует до лета 2023 года. Его рыночная стоимость на Transfermarkt составляет 3,5 млн евро.
Популярное сейчас
- Уже 19. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Сенсационный бенефис Бэйла. Уэльс - Австрия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Мундиаль без чемпиона Европы. Италия - Северная Македония 0:1. Видео гола и обзор матча
- Днепряне по арендам, центрбек Черноморца вернулся в Кальмар. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала