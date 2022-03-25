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Опытный защитник Шахтера близок к переходу в Фенербахче

Премьер-лига
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Турецкий клуб проявляет интерес к бразильцу

Опытный защитник Шахтера близок к переходу в Фенербахче

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили может продолжить карьеру в Турции.

В услугах 32-летнего бразильца заинтересован турецкий "Фенербахче". "Желтые-канарейки" уже пригласили агента футболиста на переговоры в Стамбул, сообщает Fotospor. Ожидается, что тот прибудет в Турцию на следующей неделе.

Отмечается, что опытный фулбэк через агента требует у "Фенербахче" минимум двухлетний контракт с зарплатой в 2 млн евро. Кроме того, футболист хочет заработать 200 тысяч евро за оставшуюся часть этого сезона.

Напомним, контракт Исмаили с "Шахтером" действует до лета 2023 года. Его рыночная стоимость на Transfermarkt составляет 3,5 млн евро.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк) Исмаили
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Источник:
Fotospor

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