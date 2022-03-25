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СМИ: Чемпион Франции может подписать легионера Динамо

Премьер-лига
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Был интерес, который может возобновиться

СМИ: Чемпион Франции может подписать легионера Динамо

Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Томаш Кендзера может продолжить карьеру в "Лилле". Об этом передает польский журналист Томаш Володарчик.

По его данным, французская сторона ранее следила за фулбеком, однако официально трансфер не состоялся. Существует вероятность, что переговоры могут начаться летом.

Из-за войны в Украине, Томаш временно отправился в "Лех". Летом он должен будет вернуться в "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра Лилль
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Источник:
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