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СМИ: Чемпион Франции может подписать легионера Динамо
Был интерес, который может возобновиться
Александр Приходько
Томаш Кендзера может продолжить карьеру в "Лилле". Об этом передает польский журналист Томаш Володарчик.
По его данным, французская сторона ранее следила за фулбеком, однако официально трансфер не состоялся. Существует вероятность, что переговоры могут начаться летом.
Из-за войны в Украине, Томаш временно отправился в "Лех". Летом он должен будет вернуться в "Динамо".
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Источник:Meczyki.pl
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