СМИ: Чемпион Франции может подписать легионера Динамо

Томаш Кендзера может продолжить карьеру в "Лилле". Об этом передает польский журналист Томаш Володарчик.

По его данным, французская сторона ранее следила за фулбеком, однако официально трансфер не состоялся. Существует вероятность, что переговоры могут начаться летом.

Из-за войны в Украине, Томаш временно отправился в "Лех". Летом он должен будет вернуться в "Динамо".