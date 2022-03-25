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Медаль Юрия Вирта за победу в Кубке УЕФА была продана на аукционе за 220 тысяч гривен

Премьер-лига
(1 голосов)

Все деньги уходят на помощь армии

Медаль Юрия Вирта за победу в Кубке УЕФА была продана на аукционе за 220 тысяч гривен

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Несколько дней назад главный тренер "Вереса" Юрий Вирт объявил об аукционе, лотом на котором выставили медаль за победу в Кубке УЕФА 2009. Это, по словам Юрия Вирта, уникальная и особенная вещь.

Собственно, это подтвердила и цена – на аукционе медаль была продана за 220 тысяч гривен. Торги продолжались всего три дня.

Читайте такжеВ помощь ВСУ. Вирт выставил на аукцион медаль за победу в Кубке УЕФА

Все деньги переданы в помощь украинской армии.

"Я буду очень счастлив, если эти деньги помогут спасти хотя бы одну жизнь", – сказал Юрий Вирт.

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В статье: Юрий Вирт
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