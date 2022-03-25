Интернасьоналу нужны три игрока Шахтера - в переговорах клуб рассчитывает на Тайсона

Сразу три футболиста "Шахтера" могут оказаться в "Интернасьонале". По крайней, интерес к ним есть у бразильской стороны.

По данным GZH, речь идет о Патрике, Педриньо и Витао. Роль посредника в переговорах отведена Тайсону, который должен будет склонить бразильцев к переходу.

Весной 2021-го Тайсон покинул состав "горняков", дабы перейти в "Интернасьонал". Отметим, что он играл в одной команде с Патриком и Витао, в то время как Педриньо он не застал.

Ранее "Интернасьоналу" также приписывали интерес к Марлону.