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Интернасьоналу нужны три игрока Шахтера - в переговорах клуб рассчитывает на Тайсона

Премьер-лига
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Неожиданный посредник

Интернасьоналу нужны три игрока Шахтера - в переговорах клуб рассчитывает на Тайсона

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Сразу три футболиста "Шахтера" могут оказаться в "Интернасьонале". По крайней, интерес к ним есть у бразильской стороны.

По данным GZH, речь идет о Патрике, Педриньо и Витао. Роль посредника в переговорах отведена Тайсону, который должен будет склонить бразильцев к переходу.

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Весной 2021-го Тайсон покинул состав "горняков", дабы перейти в "Интернасьонал". Отметим, что он играл в одной команде с Патриком и Витао, в то время как Педриньо он не застал.

Ранее "Интернасьоналу" также приписывали интерес к Марлону.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал
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Источник:
         GZH

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