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Лучший бомбардир Десны временно трудоустроился в Венгрии

Премьер-лига
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Очередная аренда до конца сезона

Лучший бомбардир Десны временно трудоустроился в Венгрии

Фото: Fc Gyirmót

UA-Футбол
Новина українською

Денис Безбородько стал игроком венгерского клуба "Дьирмот". Об этом передает официальный сайт команды.

Венгерская сторона воспользовалась разрешением ФИФА и подписала украинского бомбардир до конца сезона. Сейчас "Дьирмот" идет на предпоследнем месте в чемпионате Венгрии.

Безбородько ударно проводит нынешний сезон. Он - лучший бомбардир "северян" и имеет девять результативных действий в 19-ти играх (7+2). Его контракт действителен до лета 2022-го, то есть в конце сезона он станет свободным агентом.

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Отметим, что за всеми украинскими трансферами военной эпохи вы можете следить здесь.

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В статье: Десна (Чернигов) Денис Безбородько
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