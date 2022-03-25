Лучший бомбардир Десны временно трудоустроился в Венгрии

Денис Безбородько стал игроком венгерского клуба "Дьирмот". Об этом передает официальный сайт команды.

Венгерская сторона воспользовалась разрешением ФИФА и подписала украинского бомбардир до конца сезона. Сейчас "Дьирмот" идет на предпоследнем месте в чемпионате Венгрии.

Безбородько ударно проводит нынешний сезон. Он - лучший бомбардир "северян" и имеет девять результативных действий в 19-ти играх (7+2). Его контракт действителен до лета 2022-го, то есть в конце сезона он станет свободным агентом.

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