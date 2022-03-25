Срна опроверг информация, что де Дзерби расторг контракт с Шахтером

Сегодня в СМИ появилась информация, что Роберто де Дзерби расторг контракт с "Шахтером" по обоюдному согласию. Однако это не совсем так.

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Информацию опроверг директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна. В своих социальных сетях он прокомментировал данную новость одним словом:

"Неправда".

Де Дзерби возглавил "Шахтер" летом. На зимнюю паузу команда уходила на первом месте в УПЛ, вылетев при этом из Лиги Чемпионов.