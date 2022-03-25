УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Срна опроверг информация, что де Дзерби расторг контракт с Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Срна опроверг информация, что де Дзерби расторг контракт с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Получается, итальянец остается?

Срна опроверг информация, что де Дзерби расторг контракт с Шахтером

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в СМИ появилась информация, что Роберто де Дзерби расторг контракт с "Шахтером" по обоюдному согласию. Однако это не совсем так.

Читайте такжеСМИ: Роберто де Дзерби разорвал контракт с Шахтером

Информацию опроверг директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна. В своих социальных сетях он прокомментировал данную новость одним словом:

"Неправда".

Срна опроверг информация, что де Дзерби расторг контракт с Шахтером - изображение 1

Де Дзерби возглавил "Шахтер" летом. На зимнюю паузу команда уходила на первом месте в УПЛ, вылетев при этом из Лиги Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...