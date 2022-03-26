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Кендзёра интересен бельгийскому Андерлехту

Премьер-лига
(1 голосов)

Второй претендент на защитника Динамо

Кендзёра интересен бельгийскому Андерлехту

Фото: FC Dynamo Kyiv

UA-Футбол
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Бельгийский "Андерлехт" уже продолжительное время следит за польским защитником "Динамо Киев" Томашем Кендзёрой. Как сообщает voetbalnieuws.be, вице-чемпион Бельгии был заинтересован в подписании игрока, однако тот перешел в аренду в "Лех Познань".

Как сообщалось ранее, другим клубом, следящим за легионером "Динамо" является действующий чемпион Франции "Лилль". Оба клуба предпримут попытки подписать поляка этим летом.

В этом сезоне Томаш Кендзёра сыграл 23 матча во всех турнирах за "Динамо", в которых забил один гол. За "Андерлехт" уже выступает украинец и воспитанник киевского клуба Богдан Михайличенко.

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В статье: Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Томаш Кендзёра Лилль
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