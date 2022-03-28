УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гура: Все работники Александрии занимаются волонтерством и помогают ВСУ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гура: Все работники Александрии занимаются волонтерством и помогают ВСУ

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал о помощи украинцам во время войны

Гура: Все работники Александрии занимаются волонтерством и помогают ВСУ

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура в комментарии Футбол NEWS рассказал о деятельности клуба в период войны в Украине.

"Все работники "Александрии" и футбольный клуб занимаются волонтерством, помогают территориальной обороне, ВСУ. Через Александрию проходят многие беженцы. Очень большой поток был из Харькова и Харьковской области, мы их размещали, они отдыхали и продолжали путь на западную Украину. Даже сейчас здесь ездит много машин из разных уголков Украины.

Здесь вроде бы тихо, но постоянно раздаются сирены, и утром, и ночью. Пока спокойно", — сказал Гура.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Гура ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...