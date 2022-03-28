Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гура: Все работники Александрии занимаются волонтерством и помогают ВСУ
Тренер рассказал о помощи украинцам во время войны
Фото: ФК Александрия
Главный тренер "Александрии" Юрий Гура в комментарии Футбол NEWS рассказал о деятельности клуба в период войны в Украине.
"Все работники "Александрии" и футбольный клуб занимаются волонтерством, помогают территориальной обороне, ВСУ. Через Александрию проходят многие беженцы. Очень большой поток был из Харькова и Харьковской области, мы их размещали, они отдыхали и продолжали путь на западную Украину. Даже сейчас здесь ездит много машин из разных уголков Украины.
Здесь вроде бы тихо, но постоянно раздаются сирены, и утром, и ночью. Пока спокойно", — сказал Гура.
Популярное сейчас
- ВСУ сдерживают россиян, пытающихся прорвать оборону Киева - Генштаб
- Зеленский - властям рф: Что сделано в Крыму за десять лет? Донбасс-Арену можно было запустить?
- Вывести войска рф на компромиссные территории - Зеленский сказал, какой должна быть военная победа Украины
- СМИ: Роберто де Дзерби разорвал контракт с Шахтером
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО