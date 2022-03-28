Кендзера посетил воспитанников академии Динамо в Польше

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера, который выступает на правах аренды за "Лех", встретился в Польше с воспитанниками академии киевского клуба.

27-летний польский футболист навестил юных динамовцев, которые тренируются на базе "Заглембе".

.@zaglebie_eu informuje, że młodych piłkarzy @DynamoKyiv odwiedził reprezentant Polski ???????? i piłkarz Dynama - Tomasz Kędziora ⚽️.



???? materiały klubowe pic.twitter.com/Yho0SxTuRq — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) March 27, 2022

Напомним, Кендзера будет выступать за польскую команду на правах аренды до конца сезона 2021/22. Контракт поляка с "Динамо" приостановлен до 30 июня 2022 года в связи с войной, которую россия развязала на территории Украины.