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Кендзера посетил воспитанников академии Динамо в Польше

Премьер-лига
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Польский защитник решил поддержать юных динамовцев

Кендзера посетил воспитанников академии Динамо в Польше

Фото: fcdynamo.com/ Автор - С.Федорив

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Защитник "Динамо" Томаш Кендзера, который выступает на правах аренды за "Лех", встретился в Польше с воспитанниками академии киевского клуба.

27-летний польский футболист навестил юных динамовцев, которые тренируются на базе "Заглембе".

Напомним, Кендзера будет выступать за польскую команду на правах аренды до конца сезона 2021/22. Контракт поляка с "Динамо" приостановлен до 30 июня 2022 года в связи с войной, которую россия развязала на территории Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Лех (Познань) Томаш Кендзёра
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