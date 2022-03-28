Шахтер оказывает гуманитарную помощь во Львовской области

"Шахтер" на своем официальном сайте отчитался о волонтерской деятельности клуба во Львове.

"За последнюю неделю на стадион прибыло несколько машин с гуманитарными грузами, которые разместили на складах арены. Также было доставлено более 1 100 матрасов от компании "Метинвест", предназначенных для всех нуждающихся во Львовской области. Сотрудники ФК "Шахтер" ежедневно принимают участие в работе по приему и регистрации переселенцев из разных регионов Украины, вынужденных уехать на запад страны из-за военных действий и разместившихся на территории Центра поддержки внутренне перемещенных лиц на "Арене Львов".

По заявке Львовской областной государственной администрации партия кроватей, матрасов, обогревателей, электроприборов, гигиенических средств и других товаров была отправлена в один из населенных пунктов Львовской области, где временно разместили 450 переселенцев из Харькова. Сотрудники клуба провели аудит готовности общежития, куда планируется разместить людей, и по результатам проверки закупили партию электротехнических средств, которые сделают более комфортными условия проживания. ФК "Шахтер" и в дальнейшем будет оказывать помощь нуждающимся в этом временным переселенцам", - говорится в сообщении клуба.