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Разные требования. Шахтер и Коринтианс не могут договориться по аренде Майкона

Премьер-лига
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Кому-то придется пойти на компромисс

Разные требования. Шахтер и Коринтианс не могут договориться по аренде Майкона

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" и "Коринтианс" пока не договорились касательно аренды полузащитника Майкона.

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Журналист Экрем Конур передает, что бразильская сторона хочет оформить аренду до конца 2022-го года. "Горняки" настаивают лишь на аренде до конца сезона, то есть до лета.

"Коринтианс" ранее уже подписал футболиста "Шахтера". На правах свободного агента к ним перешел Жуниор Мораес.

За всеми украинскими переходами военного периода вы можете следить здесь.

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В статье: Майкон Шахтер (Донецк) Коринтианс
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