Разные требования. Шахтер и Коринтианс не могут договориться по аренде Майкона

"Шахтер" и "Коринтианс" пока не договорились касательно аренды полузащитника Майкона.

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Журналист Экрем Конур передает, что бразильская сторона хочет оформить аренду до конца 2022-го года. "Горняки" настаивают лишь на аренде до конца сезона, то есть до лета.

???? O Corinthians quer alugar ???????? Maycon até o final do ano, enquanto no Shakhtar aceita um empréstimo apenas até o verão. #VaiCorinthians pic.twitter.com/mHKxC4helZ — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 23, 2022

"Коринтианс" ранее уже подписал футболиста "Шахтера". На правах свободного агента к ним перешел Жуниор Мораес.