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Не только Вест Хэм. На зимнего новичка Шахтера претендуют пять клубов
Возможно, он так и не сыграет официально за "горняков"
Фото: ФК Шахтер
Сегодня была информация, что два игрока "Шахтера", Лассина Траоре и Давид Нерес, попали на радар "Вест Хэма". Однако на последнего и помимо лондонцев хватает претендентов.
По данным журналиста Экрем Конура, вингера хотят подписать пять клубов - "Реал Сосьедад", "Коринтианс", "Лион" и "Марсель". Также в списке находится уже упомянутый "Вест Хэм".
???? Many teams are race to transfer David Neres.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 28, 2022
????????Lyon #OL
????????Marsilya #OM
????????Real Sociedad #Sociedad
????????Corinthians #VaiCorinthians
????????West Ham #WHUFC pic.twitter.com/ksy63SYq88
Напомним, что за 12 миллионов зимой Нерес сменил "Аякс" на "Шахтером". За "горняков" в официальных матчах он пока что не играл.
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