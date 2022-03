Не только Вест Хэм. На зимнего новичка Шахтера претендуют пять клубов

Сегодня была информация, что два игрока "Шахтера", Лассина Траоре и Давид Нерес, попали на радар "Вест Хэма". Однако на последнего и помимо лондонцев хватает претендентов.

По данным журналиста Экрем Конура, вингера хотят подписать пять клубов - "Реал Сосьедад", "Коринтианс", "Лион" и "Марсель". Также в списке находится уже упомянутый "Вест Хэм".

