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Не только Вест Хэм. На зимнего новичка Шахтера претендуют пять клубов

Премьер-лига
(3 голосов)

Возможно, он так и не сыграет официально за "горняков"

Не только Вест Хэм. На зимнего новичка Шахтера претендуют пять клубов

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня была информация, что два игрока "Шахтера", Лассина Траоре и Давид Нерес, попали на радар "Вест Хэма". Однако на последнего и помимо лондонцев хватает претендентов.

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По данным журналиста Экрем Конура, вингера хотят подписать пять клубов - "Реал Сосьедад", "Коринтианс", "Лион" и "Марсель". Также в списке находится уже упомянутый "Вест Хэм".

Напомним, что за 12 миллионов зимой Нерес сменил "Аякс" на "Шахтером". За "горняков" в официальных матчах он пока что не играл.

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В статье: Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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