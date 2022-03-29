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Юниоры Динамо разгромили молодежку Рапида

Премьер-лига
(1 голосов)

Забили сразу пять голов

Юниоры Динамо разгромили молодежку Рапида

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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"Динамо" U19 продолжает подготовку к игре Юношеской Лиги Чемпионов. Впереди их ждет игра против "Спортинга".

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Сегодня же подопечные Игоря Костюка встретились в спарринге с молодежкой "Рапида". И не просто встретились, а смогли их разгромить со счетом 5:2. За "бело-синих" забивали Горбач, Попов, Близниченко, Яцик и Волошин.

Свой заключительный спарринг в рамках подготовки к матчу со «Спортингом» динамовцы проведут 31 марта против "Волунтари". А поединок со "Спортингом" пройдет в четверг, 7 апреля, в Бухаресте на стадионе "Рапид".

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В статье: Динамо U-19 (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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